سفارة السعودية بالفلبين تعلن استقبال طلبات تأشيرات العمل.. وتحذر من مواقع التواصل

حددت مراكز فحص كورونا المعتمدة
أعلنت السفارة السعودية في الفلبين، اليوم السبت، عن استقبال طلبات تأشيرات العمل اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، وذلك عبر مكاتب تصدير العمالة فقط، محذرة المواطنين من التعامل مع حسابات التواصل الاجتماعي أو الأفراد فيما يتعلق بالاستقدام.
وذكرت السفارة في سلسلة تغريدات لها –عبر تويتر- أنَّ من لديهم تأشيرات خروج وعودة سارية المفعول عليهم التواصل مع شركات الطيران ومن ثمَّ إجراء فحص فيروس كورونا.
وأشارت إلى أنّه لن يسمح لأي شخص بدخول أراضي المملكة ممن لديهم تأشيرات عمل أو إقامة أو زيارة أو خروج وعودة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوّه من الإصابة بفيروس كورونا، بناء على تحليل من جهة موثوقة ومعتمدة من قبل الجهات المختصة في الفلبين على أن لا يتجاوز موعد إجراء التحليل 48 ساعة قبل الوصول إلى المملكة.
وفي حال وجود أي استفسارات التواصل مع السفارة عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
وذكرت السفارة ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، ونشرت قائمة بأسماء وعناوين مراكز الفحص المعتمدة في جميع أنحاء الفلبين والواردة للسفارة من وزارة الخارجية الفلبينية.
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