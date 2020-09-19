السعودية اليوم / رابطة العالم الإسلامي تطلق حملة إغاثية عاجلة لمساعدة المتضررين من الفيضانات في باكستان



إسلام أباد 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واس

انطلقت قوافل برنامج الإغاثة العاجلة لرابطة العالم الإسلامي لمساعدة المتضررين من الفيضانات في عدد من المناطق في جمهورية باكستان الإسلامية، بإشراف رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية الفريق محمد أفضل، ومشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، وعدد من المسؤولين الباكستانيين.

وأشاد الفريق محمد أفضل بجهود رابطة العالم الإسلامي، عادًا الرابطة من أفضل المنظمات الإغاثية العاملة في باكستان، وأن المساعدات التي تقدمها تخفف من معاناة المتضررين والمنكوبين من جراء السيول والفيضانات الكارثية التي ضربت باكستان.

وأوضح المدير الإقليمي لمكتب الرابطة في جمهورية باكستان سعد الحارثي، أن البرنامج يستهدف في مرحلته الأولى توزيع السلال الغذائية على الشرائح الأكثر حاجة من المتضررين في المناطق التي اجتاحتها السيول والفيضانات.

وأكد أن هذه الاستجابة تأتي ضمن جهود الرابطة الإنسانية للوقوف بجانب المحتاجين حول العالم بعد التنسيق المباشر مع الجهات الحكومية المختصة في كل دولة، مشيرًا إلى أن البرنامج يعدّ جزءً من البرامج والمشاريع العديدة في مجالات التنمية والإغاثة التي تنفذها رابطة العالم الإسلامي في جمهورية باكستان الإسلامية.

وأشار إلى أن أعمال الرابطة الإغاثية والرعوية والتنموية لاتفرق في عملها لدين ولاعرق ولاغير ذلك بل تقدم خدماتها للمحتاجين كافة، وأن هذا يُمثل هدي الإسلام في أبعاده الإنسانية العظيمة.

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13:44ت م

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