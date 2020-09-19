السعودية اليوم / مقتل شخص في هجوم انتحاري شمال أفغانستان



كابول 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واس

قُتل شخص وأصيب ثمانيةٌ آخرون، إثر استهداف سيارة مفخخة لقافلة تابعة لقوات الدفاع الوطني الأفغانية.

وأوضحت شرطة إقليم بلخ بشمال أفغانستان في بيان اليوم أن الانفجار وقع في إحدى قرى منطقة دهدادي بإقليم بلخ، فيما بدا أن قافلة الدفاع الوطني الأفغاني كانت الهدف الرئيسي لهذا الانفجار .

يُذكر أنه قبل وقوع الانفجار بيوم واحد، قُتل 15 مسلحًا تأثرًا بانفجار قنبلة تابعة لهم قبل توقيت تفجيرها في منطقة دولت آباد بإقليم بلخ الأفغاني.

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13:24ت م

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