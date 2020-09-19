السعودية اليوم/ العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خِدْماتها العلاجية في مديرية الخوخة بالحديدة



الحديدة 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واس

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خِدْماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات في الفترة من 3 حتى 9 سبتمبر 2020م، في قسم الرعايا التكاملية 1,864 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 311 شخصاً، وعيادة التغذية العلاجية 59 شخصاً، وعيادة الجراحة والتضميد 260 فرداً، وعيادة الولادة 22 حالة، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 471 شخصاً، وقسم المصابين بالأوبئة 716 فردًا.

كما أجرى الفحص المخبري لـ 2,724 مريضاً، وصرفت الأدوية لـ 3,804 مرضى، وقسم تخطيط القلب ونقل الدم 16 فردًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,048 شخصاً.

// انتهى //

12:48ت م

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