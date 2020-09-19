السعودية اليوم / منتدى الفكر العربي واتحاد الجامعات العربية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بشأن تطوير التعليم العالي العربي



عمّان 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واس

وقع منتدى الفكر العربي اليوم مذكرة تفاهم مع اتحاد الجامعات العربية، لتعزيز التعاون والتنسيق بشأن تطوير التعليم العالي العربي.

ووقّع الاتفاقية الأمين العام للمنتدى الدكتور محمد أبو حمور والأمين العام للاتحاد الدكتور عمرو سلامة.

وأكدت المذكرة في بنودها على تجديد واستمرارية أواصر التعاون والتشاور، وتطوير وتوثيق عرى الترابط الفكري والعلمي والبحثي بين الجانبين في إطار العمل العربي المشترك والتنسيق في مواجهة التحديات المعاصرة والمستقبلية.

كما تضمنت المذكرة إقامة الحوارات والنقاشات بين المفكرين والأكاديميين للوصول إلى صيغ مبتكرة، واستحداث تخصصات جديدة تحاكي التطور في مختلف العلوم، وتساعد على تطوير الجامعات العربية، والعمل على نشر فكر وثقافة مواءمة مخرجات التعليم العالي من الجامعات مع متطلبات سوق العمل، ورفع مستوى الجامعات العربية إلى مصاف الجامعات العالمية.

يُذكر أن المذكرة تتضمن بنوداً تتعلق بتنفيذ التعاون من خلال التشاور والأنشطة والمشاريع المشتركة، إضافة إلى تبادل المعلومات العلمية والثقافية والمنشورات والدراسات.

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12:36ت م

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