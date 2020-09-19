فيديو.. السيطرة على حريق جبل عمد باستثناء بؤر بسيطة

2020-09-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مدير الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو السيطرة بشكل كامل على حريق جبل عمد المشتعل منذ أكثر من يومين باستثناء بؤر بسيطة.

وكانت فرق الدفاع المدني بمساندة طيران الأمن استنفرت لإخماد الحريق الذي نشب في منطقة وعرة التضاريس وكثيفة الأشجار ما زاد من صعوبة عملية السيطرة على الحريق.

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سبب حريق جبل عمد

وقال الفريق العمرو في مداخلة مع قناة الإخبارية إن الدفاع المدني السعودي لديه كافة الإمكانيات وقد تم تشكيل فريق عمل متكامل للعمل مع الجهات الأخرى للكشف عن أسباب الحريق.

وأضاف الفريق العمرو أن السبب الأولى هو الإهمال الذي قد يحدث من بعض المتنزهين الذين يتركون الفحم المشتعل أو النيران بعد الشواء في المناطق الجبلية مع انتشار الرياح ما يسبب حرائق هائلة.



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