هل يمكن للأم إضافة الطفل في منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا ؟

2020-09-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد تطبيق توكلنا التأكيد على الطريقة التي يمكن بها تسجيل الأبناء في منصة مدرستي بواسطة أحد الوالدين.

ورد التطبيق على سؤال من إحدى الأمهات تسأل فيه عن مدى إمكانية تسجيل طفلها ذي الثماني سنوات في المنصة بالقول : يمكن لكلا الوالدين إضافة الأبناء والبنات ضمن أفراد الأسرة في حسابهم في توكلنا وستظهر بيانات منصة مدرستي داخل الصفحة الرئيسية للتطبيق.

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وتابع التطبيق : يمكن تسجيل الابن أو البنت أياً كان عمره بحساب مستقل في توكلنا وسيظهر بيانات منصة مدرستي.

حل مشكلة عدم ظهور الأبناء

وفي وقت سابق قال تطبيق توكلنا ردًا على استفسار أحد المواطنين يواجه مشكلة في إضافة الأبناء إنه يمكن إضافة الأبناء من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع توكلنا عبر الرابط التالي ( http://tawakkalna.sdaia.gov.sa ).

). تسجيل الدخول من حساب ولي الأمر.

النقر على أيقونة حسابي.

النقر على أيقونة الأفراد والمكفولين.

إضافة الأبناء.

طريقة دخول المنصة عبر توكلنا

وأوضح تطبيق توكلنا في وقت سابق أن طريقة دخول مدرستي تتم عبر الخطوات التالية:

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