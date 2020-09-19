، "فولكس فاجن" و"فورد" تدمجان جزءًا من أساطيلهما ،

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أدمجت شركتا السيارات: الألمانية "فولكس فاجن"، والأمريكية "فورد"؛ جزءًا من أساطيلهما.
وقال متحدث باسم فولكس فاجن لوكالة بلومبرج للأنباء: إن التسجيل كحليفين في المركبات التجارية الخفيفة لدى المفوضية الأوروبية من شأنه أن يساعد فولكس فاجن على الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات الكربونية، وعدم الاضطرار إلى دفع غرامة.
وأوضح المتحدث بحسب رويترز أنه لا يزال أمام فورد مهلة للامتثال لهذه القواعد، وهذا يصب في صالح فولكس فاجن.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك أموال ستتدفق بين الشركات، أو حجمها. وفي عام 2019 أبرمت شركة "فيات" الإيطالية صفقة مماثلة مع "تيسلا" الأمريكية.
"فولكس فاجن" و"فورد" تدمجان جزءًا من أساطيلهماصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-19
أدمجت شركتا السيارات: الألمانية "فولكس فاجن"، والأمريكية "فورد"؛ جزءًا من أساطيلهما.
وقال متحدث باسم فولكس فاجن لوكالة بلومبرج للأنباء: إن التسجيل كحليفين في المركبات التجارية الخفيفة لدى المفوضية الأوروبية من شأنه أن يساعد فولكس فاجن على الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات الكربونية، وعدم الاضطرار إلى دفع غرامة.
وأوضح المتحدث بحسب رويترز أنه لا يزال أمام فورد مهلة للامتثال لهذه القواعد، وهذا يصب في صالح فولكس فاجن.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك أموال ستتدفق بين الشركات، أو حجمها. وفي عام 2019 أبرمت شركة "فيات" الإيطالية صفقة مماثلة مع "تيسلا" الأمريكية.
19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
11:14 AM
على غرار اتفاق "فيات" الإيطالية و"تيسلا" الأمريكية
أدمجت شركتا السيارات: الألمانية "فولكس فاجن"، والأمريكية "فورد"؛ جزءًا من أساطيلهما.
وقال متحدث باسم فولكس فاجن لوكالة بلومبرج للأنباء: إن التسجيل كحليفين في المركبات التجارية الخفيفة لدى المفوضية الأوروبية من شأنه أن يساعد فولكس فاجن على الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات الكربونية، وعدم الاضطرار إلى دفع غرامة.
وأوضح المتحدث بحسب رويترز أنه لا يزال أمام فورد مهلة للامتثال لهذه القواعد، وهذا يصب في صالح فولكس فاجن.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك أموال ستتدفق بين الشركات، أو حجمها. وفي عام 2019 أبرمت شركة "فيات" الإيطالية صفقة مماثلة مع "تيسلا" الأمريكية.
، "فولكس فاجن" و"فورد" تدمجان جزءًا من أساطيلهما ،
المصدر : الخليج 365
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