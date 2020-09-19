شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم المساعدات للأسر شمال لبنان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:47 مساءً, 19 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء توزيع أرغفة الخبز على الأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية في محافظة عكار شمال لبنان.

ويجري توزيع 6,000 ربطة خبز يوميا، يستفيد منها 15,000 شخص بمعدل ربطتين لكل أسرة، وذلك ضمن مشروع مخبز الأمل الخيري.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم المساعدات للأسر شمال لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.