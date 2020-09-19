شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الجوية تستعد بعروض مبهرة احتفاء باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

‏أنهت القوات الجوية الملكية السعودية كافة استعداداتها للمشاركة بالعروض الجوية في اليوم الوطني الـ 90 في مناطق عدة من المملكة. وتشمل الاحتفالات الوطنية التي تجسد قيم التلاحم والولاء للشعب السعودي عروضا جوية متنوعة تشارك فيها نحو 60 طائرة عسكرية وأخرى مدنية في أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق.

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