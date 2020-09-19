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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل 6065 إصابة بفيروس كورونا، و144 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
ولأول مرة منذ شهرين تتجاوز الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس كورونا في روسيا 6 آلاف، نتيجة لزيادة السلطات الصحية عدد الفحوصات والاختبارات للكشف عن المصابين، وذلك بعد العودة المدرسية وبعد انتهاء العطل الصيفية واستئناف مختلف القطاعات لنشاطها الطبيعي.
ووفق "روسيا اليوم" ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و97251 إصابة، فيما توفي حتى الآن 19339 شخصًا.
وبحسب آخر الأرقام والبيانات الرسمية: تماثل للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية 5255 شخصًا؛ ما يرفع عدد المتعافين حتى الآن إلى 906462 شخصًا.فيروس كورونا الجديد
19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442 11:10 AM
الحصيلة ارتفعت إلى مليون و97251 إصابة فيما توفي حتى الآن 19339روسيا.. إصابات كورونا اليومية تتجاوز 6 آلاف حالة لأول مرة منذ شهرين
أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل 6065 إصابة بفيروس كورونا، و144 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
ولأول مرة منذ شهرين تتجاوز الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس كورونا في روسيا 6 آلاف، نتيجة لزيادة السلطات الصحية عدد الفحوصات والاختبارات للكشف عن المصابين، وذلك بعد العودة المدرسية وبعد انتهاء العطل الصيفية واستئناف مختلف القطاعات لنشاطها الطبيعي.
ووفق "روسيا اليوم" ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و97251 إصابة، فيما توفي حتى الآن 19339 شخصًا.
وبحسب آخر الأرقام والبيانات الرسمية: تماثل للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية 5255 شخصًا؛ ما يرفع عدد المتعافين حتى الآن إلى 906462 شخصًا.
، روسيا.. إصابات كورونا اليومية تتجاوز 6 آلاف حالة لأول مرة منذ شهرين ،
المصدر : الخليج 365
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