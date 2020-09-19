«حساب المواطن» يوضح موقف أصحاب السجلات التجارية المتقدمين بطلبات إعتراض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح برنامج حساب المواطن اليوم السبت موقف أصحاب السجلات التجارية المتقدمين بطلبات إعتراض .
وأكد أنه في حال تم تقديم اعتراض سيتم الرد على الطلب المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكن معرفة حالة الإعتراض عن طريق حساب المستفيد ( دراسة الأهلية ،اعتراضات الأهلية السابقة) .
وأشار أنه في حال تم الإفصاح عن السجل التجاري بعد صدور الأهلية لن يكون هناك أثر رجعي للدفعات السابقة .
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