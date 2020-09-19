شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يوضح موقف أصحاب السجلات التجارية المتقدمين بطلبات إعتراض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن اليوم السبت موقف أصحاب السجلات التجارية المتقدمين بطلبات إعتراض .

وأكد أنه في حال تم تقديم اعتراض سيتم الرد على الطلب المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكن معرفة حالة الإعتراض عن طريق حساب المستفيد ( دراسة الأهلية ،اعتراضات الأهلية السابقة) .

وأشار أنه في حال تم الإفصاح عن السجل التجاري بعد صدور الأهلية لن يكون هناك أثر رجعي للدفعات السابقة .