شكرا لمتابعة خبر عن «الجمارك» توضح مدى تطبيق ضريبة الـ 15 % على السيارة المستعملة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت الجمارك أكدت الجمارك السعودية اليوم السبت أن واردات السيارات المستعملة تخضع لضريبة القيمة المضافة حتى وإن كانت موديل سابق عن 2020 وللإستخدام الشخصي . وأوضحت أنه يتم إحتساب الرسوم الجمركية 5% من قيمة المركبة، وتحتسب ضريبة القيمة المضافة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية . كما يمكن معرفة آلية تحديد الرسوم الجمركية للمركبات من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــا .

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