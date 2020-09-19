شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في الفلبين تعلن استقبال طلبات تأشيرات العمل والإجراءات المطلوبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مانيلا (صدى):

أعلنت سفارة المملكة بالفلبين اليوم السبت إستقبال طلبات تأشيرات العمل أعتباراً من يوم الأثنين المقبل 21 سبتمبر 2020م عبر مكاتب تصدير العمالة فقط .

وحذرت السفارة المواطنين من التعامل مع حسابات التواصل الاجتماعي أو الأفراد فيما يتعلق بالإستقدام ، مؤكدة أنه يجب أن يكون من خلال مكاتب الإستقدام المعتمدة في المملكة منعاً لعمليات النصب والإحتيال .

ونبهت السفارة من لديهم تأشيرات خروج وعودة منتهية الصلاحية وزيارة وإقامة يجب عليهم مراجعة مركز خدمة التأشيرات السعودية (TASHEEL - VFS) المعتمد من وزارة الخارجية أعتباراً من يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020م لغرض أنهاء الإجراءات وتسديد الرسوم .

وأوضحت أن المركز سيقوم بإحضار الجوازات إلى السفارة لمنح التأشيرات المطلوبة خلال يوم عمل واحد ، ويمكن التواصل عبر عناوينهم في مانيلا أو دافوا ومن خلال البريد الإلكتروني والأرقام التالية :

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Email : [email protected]

Reception Area - (+63) 2-8 253-3301

Mobile No. - (+63)927-2575-896

أما من لديهم تأشيرات خروج وعودة سارية المفعول يجب عليهم التواصل مع شركات الطيران ومن ثم إجراء فحص فايروس كورونا ولن يسمح بدخول المملكة أي من الحاملين لتأشيرات عمل أو إقامة أو زيارة أو خروج وعودة إلا بعد تقديم ا يثبت خلوه من الفيروس .