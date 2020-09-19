شكرا لمتابعة خبر عن إضافة خدمة جديدة في «أبشر» لإستخراج تصاريح الفئات المستثناه من تعليق السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعتزم منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية إضافة خدمة جديدة لإستخراج تصاريح الفئات المستثناه من تعليق السفر خارج المملكة .

جاء ذلك لتلبية الطلب المتزايد على الخدمة من الطلاب المبتعثين من المواطنين مع عودة الدراسة ، وسيتم التفعيل خلال أيام .

وكانت وزارة الداخلية قد سمحت برفع تعليق السفر للخارج بشكل تدريجي بما يسمح للجميع من الفئات المستثناه وغيرها بممارسة حرية السفر عبر مختلف الرحلات الجوية والببرية والبحرية .