شكرا لمتابعة خبر عن إضافة خدمة جديدة في «أبشر» لإستخراج تصاريح الفئات المستثناه من تعليق السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تعتزم منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية إضافة خدمة جديدة لإستخراج تصاريح الفئات المستثناه من تعليق السفر خارج المملكة .
جاء ذلك لتلبية الطلب المتزايد على الخدمة من الطلاب المبتعثين من المواطنين مع عودة الدراسة ، وسيتم التفعيل خلال أيام .
وكانت وزارة الداخلية قد سمحت برفع تعليق السفر للخارج بشكل تدريجي بما يسمح للجميع من الفئات المستثناه وغيرها بممارسة حرية السفر عبر مختلف الرحلات الجوية والببرية والبحرية .
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