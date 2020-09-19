“الأرصاد” تنشر فيديو لجرف عدد من المركبات بمياه السيول والأمطار.. وتحذر من المخاطرة

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للمخاطر التي تحدث عندما تتم المجازفة بقيادة المركبات لعبور الأودية ومجاري السيول.

ونشرت الأرصاد مقطع فيديو توعويا، يظهر لقطات من حوادِث مروعة وقعت بسبب تهور بعض السائقين ومجازفتهم بأرواحهم لعبور مجاري السيول، ما أسفر عن انجراف مركباتهم وانقلابها.

ونصحت الهيئة بمتابعة معلومات الطقس لمعرفة الأحوال الجوية، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات التي يصدرها الدفاع المدني والجهات المعنية يجنب الغرق ومخاطر السيول.