فيديو.. أول ظهور للأمير عبد العزيز بن فهد بعد العـملية الجـراحية

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمير عبد العزيز بن فهد، في أول ظهور له عقب العـملية الجـراحية التي أجراها بداية الشهر الجاري.

وظهر الأمير في الفيديو بحالة صحية جيدة وهو يصافح العديد من الأشخاص الذين تجمعوا حوله للسلام عليه وتهنئته بتعافيه وتحسن حالته الصحية.

وكان الأمير عبد العزيز بن فهد أجرى عمـلية جـراحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإزالة تجمع دمـوي سبّبه حـادث مروري سابق، وتكللت بالنجاح.