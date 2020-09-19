موزع بين الورقي والمحوسب
أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنَّ الحد الأقصى لدخول اختبار القدرات العامة هو خمس مرات فقط، تتوزع بين الورقي والمحوسب، لكن بشرط ألا يزيد عدد الاختبارات المحوسبة عن ثلاثة.
وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للهيئة –عبر تويتر- ردًا على استفسار أحد الطلبة، أنَّه «اختبار القدرات العامة خمس فرص، ويمكنك تنويعها كاختبارات ورقية ومحوسبة، علمًا بأنَّ الحد الأعلى لدخول الاختبار المحوسب هو ثلاث فرص فقط».
ووجَّه أحد الطلبة استفسارًا مفاده أنه دخل الاختبار مرتين، واحدة ورقي والثانية محوسب، متسائلًا عن الفرص المتبقية أمامه.
اقرأ أيضًا:
«تقويم التعليم» تحدد الأوراق المطلوبة لدخول اختبار القدرات العامة
تقويم التعليم: يمكن تغيير موعد اختبار القدرات بـ«شرط»
كانت هذه تفاصيل خبر «تقويم التعليم» توضح الحد الأقصى لدخول اختبار القدرات العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.