«تقويم التعليم» توضح الحد الأقصى لدخول اختبار القدرات العامة

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنَّ الحد الأقصى لدخول اختبار القدرات العامة هو خمس مرات فقط، تتوزع بين الورقي والمحوسب، لكن بشرط ألا يزيد عدد الاختبارات المحوسبة عن ثلاثة.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للهيئة –عبر تويتر- ردًا على استفسار أحد الطلبة، أنَّه «اختبار القدرات العامة خمس فرص، ويمكنك تنويعها كاختبارات ورقية ومحوسبة، علمًا بأنَّ الحد الأعلى لدخول الاختبار المحوسب هو ثلاث فرص فقط».

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ووجَّه أحد الطلبة استفسارًا مفاده أنه دخل الاختبار مرتين، واحدة ورقي والثانية محوسب، متسائلًا عن الفرص المتبقية أمامه.

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