«البيئة» تحدد موعد فتح بوابات سد وادي حلي بالقنفذة لتصريف المياه

بهدف تلبية احتياجات المزارعين
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فتح بوابات سد «وادي حلي» في القنفذة جنوب مكة المكرمة، اعتبارًا من مطلع ربيع الأول المقبل.
وذكرت وزارة البيئة، أنَّ فتح السد يهدف إلى تصريف 25 مليون متر مكعب من مخزون السد؛ وذلك للمساهمة في تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار. وفقًا لـ«العربية».
ويعدّ سدّ وادي حلي ثاني أكبر السدود في السعودية من حيث الحجم والطاقة التخزينية للمياه، ويصل ارتفاعه إلى 95 مترًا، وتبلغ طاقته التخزينية 250 مليون متر مكعب.
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