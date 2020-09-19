الضمان الصحي: شركة التأمين ليس من حقها رفض تسجيل من هم فوق الـ60 عامًا

أكد مجلس الضمان الصحي، أنَّ شركة التأمين لا يحق لها رفض التأمين للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ 60 عامًا.

وذكر المجلس –عبر حسابه على تويتر-: «أخي المؤمن له.. لا يحق لشركة التأمين رفض طلب التأمين لمن أعمارهم فوق 60 عامًا».

وأشار مجلس الضمان الصحي إلى أنه ليس هناك حد أقصى للعمر يلتزم به صاحب العمل عند تأمينه على موظفي شركته.

Advertisements

وكان مجلس الضمان الصحي، ذكر في وقت سابق، أنَّ الحد الأدنى لسن التأمين على الموظف هو 15 سنة.

اقرأ أيضًا:

«الضمان الصحي» يحدد شروط إجراء عملية «تكميم المعدة» من خلال وثيقة التأمين

الضمان الصحي: ضرورة تطابق مدة تأمين الزائر مع التأشيرة