الصحة: شرطان لتبرع متعافي فيروس كورونا ببلازما الدم

أوضحت وزارة الصحة، شروط تبرع المتعافي من فيروس كورونا المستجد ببلازما الدم، مشيرة إلى أنَّ ذلك يتم بشرطين وهما: مدى استقرار الحالة الصحية، واستيفاء شروط التبرع.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطنة، أنه «بشكل عام يعتمد ذلك على حسب استقرار الحالة الصحية، واستيفاء شروط التبرع، كما أنّه ينبغي أن يكون مضى على تعافي الشخص أكثر من ١٤ يومًا».

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وأوضحت المواطنة في استفسارها أنها متعافية من كورونا، فمتي يمكن لها التبرع ببلازما الدم؟

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