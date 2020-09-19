اخبار السعوديه

الصحة: شرطان لتبرع متعافي فيروس كورونا ببلازما الدم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ردًا على استفسار مواطنة

أوضحت وزارة الصحة، شروط تبرع المتعافي من فيروس المستجد ببلازما الدم، مشيرة إلى أنَّ ذلك يتم بشرطين وهما: مدى استقرار الحالة الصحية، واستيفاء شروط التبرع.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطنة، أنه «بشكل عام يعتمد ذلك على حسب استقرار الحالة الصحية، واستيفاء شروط التبرع، كما أنّه ينبغي أن يكون مضى على تعافي الشخص أكثر من ١٤ يومًا».

Advertisements

وأوضحت المواطنة في استفسارها أنها متعافية من كورونا، فمتي يمكن لها التبرع ببلازما الدم؟

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة: 31 وفاة جديدة بكورونا.. وإجمالي التعافي 308352 حالة
في 8 خطوات.. «الصحة» توضح الطريقة الصحيحة  للوقاية من كورونا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: شرطان لتبرع متعافي فيروس كورونا ببلازما الدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا