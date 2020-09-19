السعودية اليوم / مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم درس بجمعية الطائف



الطائف 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الطائف يوم غد محاضرة بعنوان " مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم " بجامع بن هشبل بحي الشرفية عقب صلاة العصر.

وتأتي هذه الدروس والكلمات ضمن البرامج الدعوية التي تنفذها الجمعية للناس بما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

09:08ت م

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