- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لمتابعة خبر عن تكريم الفائزين في مسابقة البحوث الطلابية بتعليم عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):كرم مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، امس الأول الفائزين والمشاركين في مسابقة البحوث الطلابية التي نظمتها إدارة التخطيط والتطوير" قسم البحوث والدراسات".
وشمل التكريم الطالبة أسماء علي الشهري من الثانوية الثامنة عشرة بخميس مشيط التي حصدت المركز الثالث، والطالب محمد عبدالله الحمراني من ثانوية آل سرحان الذي حقق المركز الرابع، وتكريم سبعة من الطلاب والطالبات شاركوا في المسابقة، والمحكم الخارجي وقادة المدارس المشاركة، فيما قررت لجنة المسابقة حجب المركزين الأول والثاني لعدم استيفاء الشروط.
يذكر أن الاحتفال سبقه ورش عمل للتعريف بأهداف المسابقة التي تستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكريم الفائزين في مسابقة البحوث الطلابية بتعليم عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.