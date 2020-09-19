شكرا لمتابعة خبر عن تكريم الفائزين في مسابقة البحوث الطلابية بتعليم عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

كرم مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، امس الأول الفائزين والمشاركين في مسابقة البحوث الطلابية التي نظمتها إدارة التخطيط والتطوير" قسم البحوث والدراسات".

وشمل التكريم الطالبة أسماء علي الشهري من الثانوية الثامنة عشرة بخميس مشيط التي حصدت المركز الثالث، والطالب محمد عبدالله الحمراني من ثانوية آل سرحان الذي حقق المركز الرابع، وتكريم سبعة من الطلاب والطالبات شاركوا في المسابقة، والمحكم الخارجي وقادة المدارس المشاركة، فيما قررت لجنة المسابقة حجب المركزين الأول والثاني لعدم استيفاء الشروط.

يذكر أن الاحتفال سبقه ورش عمل للتعريف بأهداف المسابقة التي تستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية.

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