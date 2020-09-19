شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الظهور الأول للأمير عبدالعزيز بن فهد بعد إجراء عملية جراحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

ظهر الأمير عبدالعزيز بن فهد، بعد صلاة الجمعة في مقطع فيديو في الظهور الأول له بعد خضوعه لعملية جراحية مطلع الشهر الجاري.

وكان الأمير عبدالعزيز صاحب الـ 47 عامًا محاطًا بعدد من الرجال الذين حرص كثير منهم على مصافحته والاطمئنان عليه.

وخضع الأمير عبدالعزيز قبل نحو أسبوعين لعملية جراحية ناجحة في مستشفى الملك فيصل التخصصي في العاصمة الرياض لإزالة تجمع دموي سببه حادث مروري سابق بحسب ما قاله مقربون منه.

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