6 أطعمة تمنحك فيتامين يمنع تلف الأعصاب لمرضى السكري

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أفادت دراسة حديثة أجريت في مركز طبي في جامعة نوتنغهام في بريطانيا، أنه يجب على مرضى السكري من النوع 2 الذين يتناولون الميتفورمين، تقييم مستويات فيتامين ب 12 بانتظام لتجنب تلف الأعصاب الذي لا رجعة فيه.

وبحسب موقع “ذا هيلث سايت”، تشير نتائج الدراسة إلى أن الاكتشاف المبكر لنقص فيتامين ب 12 من خلال الفحص الروتيني لمرضى السكري من النوع 2 المعالجين بالميتفورمين، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بتلف عصبي مؤلم وغير قابل للعلاج.

فيتامين د

يصنف فيتامين ب 12 من العناصر الغذائية الأساسية التي لا ينتجها الجسم بشكل طبيعي، وهذا الفيتامين القابل للذوبان في الماء ضروري للعديد من الوظائف في الجسم.

فهو يحافظ على صحة الأعصاب، ويدعم وظائف المخ الطبيعية، وإنتاج الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء.

يمكن بسهولة الحصول على هذا الفيتامين من مصادر الغذاء، إذ توجد بشكل رئيسي في المنتجات الحيوانية وخاصة اللحوم ومنتجات الألبان.

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إليك بعض الأطعمة المدعمة التي تعد مصادر جيدة لهذا الفيتامين:

اللحوم: مغذية للغاية خاصة اللحوم الحمراء للكبد والكلى، وهي مصدر غني بفيتامين ب 12، يمنحك 100 جرام فقط من اللحم الأحمر للكبد أكثر من احتياجاتك اليومية من هذا الفيتامين.

الحبوب: مصدر جيد لفيتامينات ب وخاصة ب 12، وتناول الحبوب المدعمة يمنحك متطلباتك اليومية من هذه المغذيات بسهولة.

سمك التونة: تحتوي على تركيزات عالية جدا من فيتامين ب 12، خاصة في العضلات الموجودة أسفل جلد السمكة مباشرةً، والتي تُعرف باسم العضلات الداكنة.

سمك السلمون: تناولك نصف شريحة من سمك السلمون المطبوخ أي حوالي 178 جراما، يمنحك احتياجات جسمك اليومية الضرورية من هذا الفيتامين.

منتجات الألبان: الزبادي والجبن مصادر كبيرة للبروتين والعديد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين ب 12.

البيض: يحتوي على كميات جيدة من فيتامينات ب وخاصة ب 2 وب 12، وتناول بيضتان كبيرتان يمنحك حوالي 46 في المئة من احتياجاتك اليومية لهذه المغذيات.

