انتبهوا لما تفعله الأعشاب بجسدكم

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في وقت حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من 70 نوعًا من الأعشاب والنباتات محظور تداولها في المملكة لخطورتها على صحة الإنسان، دعا استشاري الأدوية الدكتور أكرم الجليدي، أفراد المجتمع والمرضى المصابين بالأمراض المزمنة بعدم تناول أي عشبة لمواجهة داء السكري أو تنشيط عمل الكليتين أو وظائف الكبد للتخلص من التشحم الكبدي أو من أجل رفع مناعة الجسم، فكل هذه الأمور لا صحة لها أو أساس طبي قائم على البراهين.

التسمم بالزئبق والرصاص

وقال الجليدي في تصريحات لـ”المواطن”، إن مخاطر الأعشاب تتضمن العديد من المضاعفات ومنها التسمم بالرصاص والزئبق وحدوث مضاعفات أخطر على الكليتين بحدوث الفشل الكلوي أو الفشل الكبد، وكلها تشكل خطورة على صحة البشر، لذا ينصح بعدم تناول أي أعشاب بدافع التخلص من مشكلة .

مخاطر الأعشاب على الكلى والكبد

وتابع قائلًا: “للأسف هناك أفراد يستخدمون بعض الأعشاب للتخلص مثلًا من الإمساك بنصائح باعة الأعشاب، وقد تفيدهم نوعًا ما، ولكن تكمن الخطورة أن هذه الأعشاب قد تعالج مشكلة الإمساك ولكن في الاتجاه الآخر قد تسبب مشاكل في الكلى أو الكبد؛ لذا الأفضل والأصح التوجه للطبيب للتشخيص الصحيح الذي يعرف من خلاله سبب المشكلة، حتى تتم المعالجة بالشكل الصحيح”.

اختبارات الأدوية الكيميائية

وأكد الدكتور الجليدي، أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية رأت أن الأعشاب مثل المنتجات الغذائية، وبالتالي فهي لا تخضع لنفس اختبارات الأدوية الكيميائية أثناء التصنيع ولا توجد معايير كتلك الموجودة بالأدوية الأخرى، لذا الأفضل لسلامة الصحة العلاج بالأدوية القائمة على طب البراهين.

