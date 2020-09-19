حساب المواطن يوضح موقف «أصحاب السجلات التجارية» من عودة الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن، موقف أصحاب السجلات التجارية من عودة الدعم، بعد تصنيفهم باعتبارهم «غير مؤهلين».

وأضاف البرنامج، عبر حسابه الرسمي «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر»، أنه في حالة اعتبار المستحق غير مدعم، يمكنه تقديم اعتراض، والانتظار حتى الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حساب المستفيد من خلال أيقونات «دراسة الأهلية، اعتراضات الأهلية السابقة»، وفي حال تم الإفصاح عن السجل التجاري بعد صدور الأهلية لن يكون هناك أثر رجعي للدفعات السابقة.

جاء ذلك ردًا على تساؤل تلقاه البرنامج من أحد المستفيدين قال فيه، أصبحت غير مؤهل في «حساب المواطن»؛ بعد أن أصبح لي سجل تجاري قبل شهرين وليس للسجل دخل، وأردت به إجراء تأشيرة وقدمت اعتراضًا.. فهل يعود حساب المواطن؟».