مستشار قانوني يوضح عقوبة «استغلال منصة مدرستي» أثناء التعليم عن بُعد

حذر من انتهاك خصوصية المعلمين والمعلمات
أوضح المستشار القانوني محمد العزي عقوبة استغلال منصة مدرستي أثناء التعليم عن بُعد، مؤكدًا ضرورة وعي مستخدمي المنصة.
وحول التحذير الصادر من وزارة التعليم بشأن تجريم تصوير محتوى الفصول الافتراضية ونشره، قال «العزي»، في مداخلة لبرنامج «يا هلا»، المذاع على قناة «روتانا»: إن نشر أصوات المعلمين أو المعلمات أو صورهم مُجرم بنظام الجرائم المعلوماتية، وحتى تسجيل المواد للرجوع إليها مخالف، وفيه انتهاك لخصوصية المعلم أو المعلمة وتوجيهات الوزارة الصادرة بعدم ارتكاب ممارسات خاطئة أثناء التعليم عن بُعد.
وأكد «العزي» ضرورة أن تكون الأسرة والمعلمون على حذر من انتحال الشخصية، سواء بدخول الأب أو الأم مكان الطالب أثناء تلقيه التعليم عن بُعد؛ لحضور الحصة مكان ابنهما، أو دخول المعلم مكان زميله؛ لأن ذلك يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية تحت مسمى «دخول غير المصرح لهم»، مشيرًا إلى إمكانية معرفة المخالفة بمطابقة الصوت والصورة، كما أن سرقة المعلومات أو استخدامها بممارسات خاطئة مشكلة يجب التنبه لها؛ لأن عقوبتها السجن 4 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال.
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