«البنوك السعودية» تنصح عملاءها بتجنب حيلة جديدة للتصيد الإلكتروني

أوضحت خطوات تفادي خطورتها

حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، من حيلة جديدة للاحتيال والتصيد الإلكتروني أثناء تصفح المواقع الإلكترونية. وقالت اللجنة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن المواقع الإلكترونية ليست آمنة كلها؛ لذلك ينبغي الحذر من النوافذ المنبثقة عند التصفح فقد تكون بوابة لمواقع التصيد الإلكتروني. وتابعت «لجنة التوعية المصرفية»: إن الحل الأمثل لتفادي أخطار تلك النوافد هو الضغط على علامة X. الصغيرة من النافذة لإغلاقها، مع الحرص على عدم الضغط على زر «إلغاء».

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