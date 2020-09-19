الحصيني يوضح خريطة الأمطار المتوقعة خلال الساعات المقبلة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، خريطة الأمطار والرياح المتوقعة، اليوم السبت، على مناطق المملكة.

وأضاف الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، من المتوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر وتتراوح ما بين خفيفة وغزيرة وحبات برد على أجزاء من الباحة وعسير وجازان خاصة المرتفعات والسفوح الغربية منها وجنوب مكة وأجزاء من اليمن.

وأشار الحصيني إلى هبوب رياح متوسطة على شمال الشرقية وجنوبها والقصيم ونجران وجنوب حائل وأجزاء من الساحل الغربي جنوب جدة وجازان وشماله، لافتًا إلى أن الرياح ستكون على الخليج العربي من شمالية إلى شرقية وجنوبية في جنوبه، وستكون على البحر الأحمر من شمالية إلى غربية لشمالية، منوهًا بارتفاع الرطوبة على الساحلين.