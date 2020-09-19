«الحد من التجمعات» يدفع شرطة مكة لتنفيذ جولات ميدانية في الواجهة البحرية

تواصل شرطة منطقة مكة المكرمة، جولاتها الميدانية في المواقع السياحية والواجهة البحرية.

وبدأت سيارات الشرطة تجوب الشوارع بتلك المناطق؛ للتأكد من تطبيق لائحة الحد من التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة في جميع المناطق للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وكانت وزارة الصحة كشفت، أمس الجمعة، عن تسجيل 576 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة، وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 328720، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 308352.