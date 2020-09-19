السعودية اليوم / درسٌ علميٌّ بتعاوني جنوب حائل



حائل 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل يوم غد الأحد ، درساً علمياً أسبوعياً بعنوان " شرح الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبدالوهاب، وذلك بين الأذان والإقامة من صلاة العشاء بجامع العريفي بحي المطار.

ويأتي الدرس ضمن مناشط المكتب التوجيهية.

// انتهى//

08:44ت م

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