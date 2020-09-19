ثقافي / تعاوني جنوب حائل ينظم درسين علميين أسبوعيا



حائل 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل يوم غد الأحد , درساً علمياً أسبوعياً بعنوان شرح زاد المستقنع ( كتاب النكاح ) وشرح نزهة النظر لابن حجر، يلقيهما مشعل بن حمود البلوي بعد صلاة العشاء بجامع المهاوش بحي المطار.

وتأتي هذي الدروس ضمن مناشط المكتب التوجيهية.

// انتهى //

08:44ت م

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