السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا



سول 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها سجلت 110 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الـ 24 ساعة الماضية،مما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 22893 إصابة، وفقا لوكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وتمثل هذه الحصيلة الجديدة انخفاضا من 126 حالة تم تسجيلها أمس الجمعة.

ومن بين الحالات الجديدة، كان هناك 106 حالات إصابة محلية والبقية إصابات وافدة من الخارج.

وتم تسجيل حالة وفاة واحدة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 378 وفاة.

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07:27ت م

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