السعودية اليوم / المكسيك تسجل 624 وفاة و 4841 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة



مكسيكو سيتي 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة المكسيكية خلال الـ24 ساعة الأخيرة 624 حالة وفاة ناجمة عن

كما رصدت الوزارة في الفترة المشار إليها 4841 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 688 ألفًا و 954 إصابة حتى الآن.

// انتهى //

07:19ت م

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مكسيكو سيتي 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسسجلت وزارة الصحة المكسيكية خلال الـ24 ساعة الأخيرة 624 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد ليصل مجموع عدد الوفيات في البلاد إلى 72 ألفًا و 803 حالات وفاة.كما رصدت الوزارة في الفترة المشار إليها 4841 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 688 ألفًا و 954 إصابة حتى الآن.// انتهى //07:19ت م0006

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