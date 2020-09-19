السعودية اليوم / البرازيل تسجل 858 وفاة جديدة بفيروس كورونا



ساو باولو 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم امس الجمعة إن وفيات فيروس

وأوضحت الوزارة أن الإصابات ارتفعت 39797 حالة لتبلغ أربعة ملايين و495 ألفا و183 حالة إصابة في المجمل.

// انتهى //

07:10ت م

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ساو باولو 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية يوم امس الجمعة إن وفيات فيروس كورونا زادت بواقع 858 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 135 ألفا و793 حالة وفاة.وأوضحت الوزارة أن الإصابات ارتفعت 39797 حالة لتبلغ أربعة ملايين و495 ألفا و183 حالة إصابة في المجمل.// انتهى //07:10ت م0004

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