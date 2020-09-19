«الحصيني» : رياح متوسطة وأمطار وحبات برد على عدة مناطق (صور)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعات طقس اليوم السبت 1442/2/2هـ؛ حيث توقع وجود رياح متوسطة على شمال الشرقية وجنوبها والقصيم ونجران وجنوب حائل وأجزاء من الساحل الغربي"جنوب جدة وجازان وشماله ".
وفي السياق نفسه، أوضح عبدالعزيز الحصيني، أن الرياح على الخليج من شمالية لشرقية وجنوبية في جنوبه؛ بينما البحر الأحمر من شمالية غربية لشمالية، وارتفاع الرطوبة على الساحلين.
وقال "الحصيني" أنه: " متوقع اليوم السبت 1442/2/2هـ وليلة الأحد، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة، وحبات برد على أجزاء من الباحة وعسير وجازان خاصة المرتفعات والسفوح الغربية منها وجنوب مكة وأجزاء من اليمن ".
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