خبير أرصاد يحذر من «موسم الصفري» وارتباطه بنزلات البرد

يشهد تغيرًا في الأجواء
قال المهتم بالأحوال الجوية أبوعبدالرحمن الحربش الصخري، إن موسم «الصفري» سيبدأ غدًا الأحد، الموافق 20 سبتمبر الجاري.
وأضاف الصخري، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن موسم الصفري يعود إلى تسمية محلية؛ سببها إصفرار أوراق الشجر وإصفرار الأجواء، وتغيرها وبسبب إصفرار أجسام الناس لكثرة نزلات البرد والرشح «الأنفلونزا والحساسية»، مشيرًا إلى أن فترة موسم الصفري تمتد حتى أوئل الوسم ولا تنتهي إلا مع نزول الغيث.
كان الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حذَّر من السباحة والنوم في أماكن مكشوفة، لأضرار ذلك على الجسم بموسم الصفري، منوهًا بنزول الهواء الذي يميل للبرودة على جسم النائم؛ ما قد يؤذيه؛ ذلك لأن الأجسام لم تعتد على ذلك.
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