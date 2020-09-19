شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان يلتقي سفير المملكة والان نبدء بالتفاصيل

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان والسفير غير المقيم لدولة جنوب السودان على بن حسن جعفر، المستشار الأمني لرئيس جمهورية جنوب السودان رئيس الوساطة في مفاوضات السلام بين الأطراف السودانية توت قولواك الذي يزور الخرطوم حاليًا. وخلال اللقاء تسلم السفير دعوة لحضور حفل التوقيع النهائي على اتفاق السلام المزمع في يوم (3) أكتوبر المقبل في مدينة جوبا. وأشاد توت قلواك، بجهود المملكة في تحقيق السلام في السودان ودور المملكة في دعم الاستقرار في المنطقة ومبادراتها الإنسانية والإنمائية على مستوى العالم. الجدير بالذكر أن المملكة قامت بدور كبير في دعم اتفاق السلام في السودان عبر مشاركتها الفاعلة في كل المراحل التحضيرية وصولا للتوقيع بالأحرف الأولى مؤخرً، فضلاً عن استضافتها لاجتماع مجموعة أصدقاء السودان لدعم الاستقرار والسلام في السودان.

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