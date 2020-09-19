شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. محلل اقتصادي: نظام الكفيل ساهم في انتشار التستر التجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المحلل الاقتصادي ثامر السعيد، أمس السبت، إن نظام الكفيل يُعد من الأسباب التي أسهمت في انتشار التستر التجاري.

وأوضح "السعيد" خلال مشاركته مع برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية، أنه إذا ألغي السبب الذي يحتمي فيه المتستر سيكون السوق متاحاً لرواد الأعمال لإنشاء مشروعات استثمارية تنجح وتكبر مع الوقت.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن المتستر عليه يمكن أيضاً أن يبدأ استثمارا يخلق فرصاً وظيفية، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، كما أنه أنه بحسب إحصائيات وزارة التجارة عام 1440هـ بلغ حجم التجارة المتستر عليها نحو 400 مليار ريال، من بينها 120 مليار ريال تمثل أرباحا وتذهب إلى خارج المملكة ويستفيد منها العامل الأجنبي فقط.