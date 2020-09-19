السعودية اليوم / فرنسا تسجّل 13215 إصابة بفيروس كورونا



باريس 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت فرنسا 13215 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الوكالة الوطنية للصحة العامة الفرنسية في بيانها اليومي تسجيل 123 حالة وفاة , ليبلغ إجمالي الوفيات 31249 حالة وفاة .

// انتهى //

01:01ت م

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باريس 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسسجّلت فرنسا 13215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع مجموع الإصابات بالفيروس إلى 428696 إصابة.وأشارت الوكالة الوطنية للصحة العامة الفرنسية في بيانها اليومي تسجيل 123 حالة وفاة , ليبلغ إجمالي الوفيات 31249 حالة وفاة .// انتهى //01:01ت م0138

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