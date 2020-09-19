رياضي / السلط يفوز على الجزيرة في الدوري الأردني لكرة القدم



عمّان 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس

فاز فريق السلط على فريق الجزيرة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة لمنافسات دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع السلط رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع فيما تجمّد رصيد الجزيرة عند ثماني نقاط في المركز الثامن.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريقا الأهلي والصريح بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على إستاد القويسمة الدولي، ليرفع الصريح رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع الأهلي رصيده إلى نقطتين في المركز الحادي عشر.

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22:30ت م

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