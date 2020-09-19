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الجيش اليمني يقتل 15 عنصر حوثي في معارك عنيفة بمأرب
السبت 19 سبتمبر 2020
أعلن الجيش اليمني، مساء الجمعة، مقتل أكثر من 15 عنصرا من مليشيا الحوثي الانقلابية، في معارك وقصف جوي بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.
وقال المركز الإعلامي للجيش، في بيان، إن "معارك عنيفة اندلعت بين الجيش والمقاومة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة نجد المجمعة جنوب مأرب، ما أسفرت عن مقتل أكثر من 15 حوثياً وجرح آخرين، إلى جانب تدمير دوريتين تابعة للمليشيات".
وأضاف البيان، أن "طيران التحالف استهدف دورية قتالية كانت في طريقها لتعزيز المليشيات الحوثية بذات الجبهة، وأسفرت عن تدميرها ومصرع جميع من كانوا على متنها".
وتسيطر قوات الجيش اليمني على معظم أجزاء محافظة مأرب النفطية، فيما يسيطر الحوثيون على بعض مديريات المحافظة.
وتصاعدت وتيرة القتال مؤخرا بين الجيش بدعم من قوات التحالف العربي من جهة، ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ما أسفر عن سقوط خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف المليشيا الانقلابية.
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