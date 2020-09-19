شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش 455 محلا مخالفا بجدة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة محافظة جدة على نطاق 19 بلدية فرعية جولات رقابية شملت 455 محلا تجاريا متنوعة الأنشطة لمخالفتها الأنظمة والتعليمات البلدية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية م.محمد الزهراني، أن الجولات تضمنت 52 مطعما و49 محل تموينات و18 صالون حلاقة، مشيرا إلى تكليف البلديات الفرعية للتأكد من التزام المحال التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وبين أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة، مؤكدا حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص.