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انطلاق الدورة التأهيلية لطلبة «أمن المنشآت»

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استقبلت معاهد ومراكز تدريب قوات أمن المنشآت بوزارة الداخلية في كل من «منطقة الرياض، ومنطقة مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية»، أمس الطلبة المستجدين في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي بالقوات.

وأتمت المعاهد استقبال الطلبة المستجدين وسط تطبيق محكم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعتمدة للوقاية من ، وسيتلقى المستجدون خلال الدورة المهارات الأمنية اللازمة؛ لينضموا بعدها مع زملائهم إلى ميادين الشرف لخدمة دينهم ثم قيادتهم ووطنهم.

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