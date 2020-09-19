شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 308 آلاف إجمالي متعافي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الوزارة إلى تسجيل 576 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي في المملكة إلى 328720 حالة، من بينها 15938 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمها «مطمئنة»، و1189 حالة حرجة، تتلقى الرعاية اللازمة. وأوضحت الصحة أن الإصابات المسجلة الجديدة والبالغة 576 حالة، منها 39 % إناث، 61 % ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10 %، وكبار السن 6 % فيما بلغ عدد الوفيات 4430 حالة، بإضافة 31 وفاة جديدة، مشيرة إلى إجراء 49700 فحصًا مخبرياً جديداً.
ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات «تطمن» التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق صحتي، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتساب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: 308 آلاف إجمالي متعافي «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.