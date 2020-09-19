شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 308 آلاف إجمالي متعافي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أمس، 1145 حالة شفاء إضافية من فيروس كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 308352 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 576 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي في المملكة إلى 328720 حالة، من بينها 15938 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمها «مطمئنة»، و1189 حالة حرجة، تتلقى الرعاية اللازمة. وأوضحت الصحة أن الإصابات المسجلة الجديدة والبالغة 576 حالة، منها 39 % إناث، 61 % ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10 %، وكبار السن 6 % فيما بلغ عدد الوفيات 4430 حالة، بإضافة 31 وفاة جديدة، مشيرة إلى إجراء 49700 فحصًا مخبرياً جديداً.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات «تطمن» التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق صحتي، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتساب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.