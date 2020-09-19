شكرا لقرائتكم خبر عن «أبشر» تتيح خدمة جديدة لتصاريح سفر الفئات المستثناة والان نبدء بالتفاصيل

عملت ”الخليج 365”، أن العمل جارٍ لإضافة خدمة جديدة على منصة «أبشر»، خلال الأسبوع الجاري، عبارة عن أيقونة إضافية، لاستخراج تصاريح الفئات المستثناة والمسموح لها بالسفر إلى خارج المملكة، وذلك بعد الإقبال المتزايد على الأيقونة الوحيدة وهي خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين من المواطنين عبر المنصة.

جهود تطويرية

وأوضحت الجوازات مؤخرا، أنه ضمن جهودها لتطوير خدماتها الإلكترونية، تم مؤقتاً إيقاف خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين من المواطنين عبر منصة «أبشر»، مبينة أنه سيتم إعادة تفعيل الخدمة مجدداً خلال الأيام القادمة.

شهادات فحص

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يذكر أن ما يقارب 8700 طالب وطالبة من مواطني السعودية والبحرين، بينهم 1300 سعودي وسعودية، عاودوا عبور جسر الملك فهد للدراسة الجامعية، وللتسهيل عليهم أعلنت البحرين، أن كافة شهادات فحص المسحة الأنفية «PCR» للكشف عن فيروس كورونا المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية والتي لم تمض عليها مدة 72 ساعة من وقت إجراء الفحص، ستكون سارية المفعول والصلاحية لحامليها، دون تطبيق أي إجراءات صحية أخرى. وأوضحت أن العمل جارٍ مع الجهات المعنية في السعودية للربط الإلكتروني لنتائج الفحوصات المخبرية تسهيلًا على جميع الزائرين.

رفع تدريجي

وكان القرار الصادر من وزارة الداخلية قد أشار لرفع التعليق جزئيا وبشكل تدريجي، عن رحلات الطيران الدولية من المملكة وإليها، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يتيح للفئات المستثناة من مواطنين وغيرهم الدخول إلى المملكة والخروج منها، مؤكدا على أن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير 2021م، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا.