شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد لمنسوبي «الرقابة»: أنتم فرسان المعركة الشرسة ضد الفساد والان نبدء بالتفاصيل

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن الهيئة عالجت 227 قضية جنائية، في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع 374 مواطنا ومقيما، ويجري العمل على إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم وكانت من أبرزها القضية التالية:

فساد وتربح

ومن خلال إجراءات البحث والتحري التي تقوم بها الهيئة، توفرت معلومات مفادها وجود شبهة فساد، وتربح من الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ الوظيفي، لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، وباتخاذ الإجراءات اللازمة ثبت صحة المعلومات تجاه 5 موظفين وتضخم بحساباتهم البنكية، وهم موظف في المرتبة الرابعة عشرة يعمل حاليا وكيلا لشؤون البلديات بأمانة إحدى المناطق وسابقا مديرا لبلدية المحافظة، وموظف في المرتبة العاشرة يعمل مديرا لإدارة المشتريات والعقود بالبلدية، وموظف في المرتبة الثامنة يعمل في إدارة المشتريات بالبلدية، وموظف في المرتبة التاسعة يعمل في إدارة الشؤون المالية بالبلدية، وموظف «متعاقد» يعمل بالبلدية، وبعد التأكد من صحة المعلومات، استصدرت الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي للقبض عليهم وتفتيش منازلهم، وعثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها خمسة وأربعين مليونا و960 ألفا و900 ريال، و360 ألفا لعملات أجنبية مختلفة، وما قيمته مليونان و500 ألف ريال بطاقات مسبقة الدفع للتسوق من أحد المتاجر الغذائية، وما قيمته 149 ألفا و225 ريالا بطاقات وقود مسبقة الدفع و5 سبائك ذهب، و6 قطع سلاح مسدس وثبت من خلال إجراءات التحقيق الآتي:

استغلال واختلاس

أقر المتهم الأول بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، وبلغ إجمالي المبالغ المتحصل عليها عشرين مليون ريال، استخدمت في شراء عقارات، ومركبات فارهة وعثر على مبلغ مليون و545 ألف ريال نقدا بمنزله.

وأقر المتهم الثاني بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات مستخدما أسماء أفراد عائلته، ومركبات فارهة، وتم العثور على مبلغ خمسة وثلاثين مليونا و150 ألفا وسبعمائة ريال نقدا بمنزله منها مبلغ أربعة ملايين و500 ألف ريال عائدة للمتهم الأول.

نفوذ الوظيفة

وأقر المتهم الثالث بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل حصول المتهم الأول والمتهم الثاني على عقود لمؤسسات عائدة لمعارفهم، واستغلال موارد البلدية لصالحهم، وغسل الأموال باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات، ومركبات فارهة، وعثر على مبلغ خمسة ملايين و496 ألفا وخمسمائة ريال نقدا بمنزله.

وأقر المتهم الرابع بالرشوة، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل استغلال المتهم الأول والمتهم الثاني لموارد البلدية لصالحهم، وغسل الأموال، باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات ومركبات فارهة، وعثر على مبلغ مليون و718 ألف ريال نقدا بمنزله.

علاقة عائلية

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وأقر المتهم الخامس بالرشوة واختلاس المال العام وغسل الأموال من خلال استغلال علاقته العائلية مع المتهم الثاني الذي تعاقد معه للعمل بالبلدية براتب شهري وقدره سبعة آلاف ريال، وتفريغه من العمل وتسليمه مبالغ نقدية تصل في مجملها ما قيمته عشرون مليون ريال، بغرض شراء مركبة فارهة واستثمارها في المتاجرة بالعقار واشترى 30 عقارا من الأراضي باسم المتهم الخامس وتطوير جزء منها وبيعها، ونتج عن ذلك مبلغ ستة ملايين ريال متوفر منها بحسابه البنكي مبلغ أربعة ملايين ريال، وعثر على مبلغ مليونين و50 ألف ريال نقدا بمنزله.

ثقة واعتزاز

وأوضح رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، أن رسالة الشكر والتقدير من سمو ولي العهد، محل ثقة واعتزاز ومبعث تقدير لما تبذله القيادة الرشيدة -رعاها الله- من دعم ومساندة للهيئة لمباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بجميع مظاهره وصوره وأشكاله، مؤكدا أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين، كما تقدر الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد الهيئة بتعاون جميع الجهات والمواطنين والمقيمين معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة ومنها هاتف رقم «980» عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.

المتهمون أقروا بالرشوة واستغلال نفوذ الوظيفة بهدف الكسب غير المشروع

استصدار الأوامر من «التحقيق والادعاء الجنائي» للقبض على المتهمين وتفتيش منازلهم

العمل حاليا على إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة

رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام وتطبيق النظام بحق المتجاوزين

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، أن منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد هم فرسان المعركة الشرسة ضد الفساد لاستئصاله من وطننا الغالي علينا جميعا.

وقال سموه في رسالة شكر وتقدير وجهها لمنسوبي الرقابة ومكافحة الفساد وتلقاها رئيس الهيئة مازن الكهموس، مؤخرا: «بيض الله وجيهكم، وانقلوا شكري لكل فرد من منسوبي جهازكم، وهم اليوم فرسان هذه المعركة الشرسة ضد الفساد لاستئصاله من وطننا الغالي علينا جميعا».