شكرا لقرائتكم خبر عن تقليص تحويل 47 عملية جراحية خارج عسير والان نبدء بالتفاصيل

قلصت صحة عسير عدد الإحالات إلى مراكز متقدمة خارج المنطقة، وأصبح بمقدور الكفاءات الطبية المؤهلة التي دعمت بالتجهيزات اللازمة والمتقدمة القيام بعمليات نوعية في «47 « نوعا من العمليات الجراحية موزعة على عدة تخصصات، كانت سابقا تحتاج إلى التحويل للمراكز، وتجرى الآن في مستشفى عسير المركزي ومستشفى أبها للولادة والأطفال.

يذكر أنه من أهم تلك التخصصات تخصص التجميل وجراحة المخ والأعصاب والعيون والجراحة العامة والعظام وتخصص الأنف والأذن والحنجرة وتخصص المسالك البولية، وجراحة الأوعية الدموية وجراحة الصدر.