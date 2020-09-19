شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة التأهيلية لطلبة «أمن المنشآت» والان نبدء بالتفاصيل
وأتمت المعاهد استقبال الطلبة المستجدين وسط تطبيق محكم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وسيتلقى المستجدون خلال الدورة المهارات الأمنية اللازمة؛ لينضموا بعدها مع زملائهم إلى ميادين الشرف لخدمة دينهم ثم قيادتهم ووطنهم.
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